إجراءات اختيار خليفة السلطان قابوس

توفي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، السبت، عن عمر 79 عاما، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.



ووفقا للنظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 فإن الأسرة المالكة تختار خلفا للسلطان خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة للحكم في السلطنة.

وعقب إعلان الوفاة، دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد، لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وأكد المجلس، في بيان، أنه انعقد استنادا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي لسلطنة عمان، برئاسة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه.

وأضاف البيان، أنه تنفيذا للمادة (2 / أ) من المرسوم السلطاني رقم (105 / 96) في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد.







تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، وبيّن أنها "ستستغرق فترة محدودة".

ورحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 شهور قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.