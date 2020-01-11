كيف يتم اختيار خليفة السلطان قابوس.."سر المظروف المغلق الذي يحتوي اسم الحاكم الجديد"

عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، دون أن يعين خليفة أو ولي عهد، يتساءل الكثيرون عمن سيخلف السلطان في منصبه الذي بقي فيه 50 عاما.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" في تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن عملية الخلافة تتضمن فتح خطابات مختومة في الديوان في مسقط، تحتوي على اختيار السلطان للخليفة، وذلك في حالة إذا لم يتمكن أعضاء الديوان (مجلس العائلة) من الاتفاق فيما بينهم.

وعاد السلطان، من بلجيكا مؤخرًا بعد رحلة علاج من سرطان القولون، الذي عانى منه لمدة أربع سنوات، وكان من المتوقع أن يبقى في بلجيكا حتى نهاية يناير.المعروف أن السلطان قابوس ليس لديه أطفال ولم يعين خليفته علانية، لكنه سجل سرا اختياره في مظروف مختوم موجه إلى مجلس العائلة المالكة.

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وتنص المادة 6 من القانون الأساسي للسلطنة، على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق، فإن مجلس الدفاع في البلاد، ورئيس المحكمة العليا ورؤساء غرفتي المجلس الاستشاري، سيفتحون معا المظروف الأول الذي يحتوي على اختيار قابوس، ومن ثم يصرح بالشخص الذي عينه.

وبحسب "سبوتنيك" فإن الغرض من الحفاظ على سرية اسم خليفته المفضل، هو ضمان سلطة السلطان خلال حياته دون انقلابات. ويقال إن المظروف الأول في الديوان السلطاني في مسقط، والثاني في قصر ملكي في مدينة صلالة الساحلية الجنوبية.