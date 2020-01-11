لفتت مصادر وزاريّة مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الرئيس عون ينتظر الإجابات من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على التوضيحات الّتي طَلبها حول توزيع الوزارات والأسماء المطروحة لتولّيها".
وأوضحت أنّ "عون طلب من دياب دراسة العودة إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسيّة" بما يتلاءم مع المستجدات الأخيرة في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّ "حتّى الآن، لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف للرد على ما تمّ بحثه خلال لقائهما".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من عون للشرق الأوسط: الرئيس طلب من دياب دراسة العودة لتشكيل حكومة تكنوسياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.