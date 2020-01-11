مصادر مقربة من عون للشرق الأوسط: الرئيس طلب من دياب دراسة العودة لتشكيل حكومة تكنوسياسية

لفتت مصادر وزاريّة مقرّبة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الرئيس عون ينتظر الإجابات من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ على التوضيحات الّتي طَلبها حول توزيع الوزارات والأسماء المطروحة لتولّيها".

وأوضحت أنّ "عون طلب من دياب دراسة العودة إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسيّة" بما يتلاءم مع المستجدات الأخيرة في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّ "حتّى الآن، لا يزال رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس المكلف للرد على ما تمّ بحثه خلال لقائهما".