ركّزت مصادر "​الثنائي الشيعي​" (أي "حزب الله" و"حركة أمل")، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "تفعيل حكومة تصريف الأعمال واجب دستوري في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًّا الّتي تمرّ بها البلاد"، مشدّدةً على "أهميّة أن تكون هذه ​الحكومة​ حاضرة في ​جلسات مناقشة​ موازنة العام 2020، وعلى وجوب أن تعقد جلسات لمعالجة الملفات الطارئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الثنائي الشيعي للشرق الأوسط: تفعيل حكومة تصريف الأعمال واجب دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.