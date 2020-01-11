مصادر مقربة من دريان للشرق الأوسط: صمته موقف بحد ذاته ودياب لم يطلب موعدا للقائه

نفت مصادر مطلّعة على موقف ​دار الفتوى​، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، نفيًا قاطعًا المعلومات الّتي تشير إلى أنّ رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ يتّجه إلى الإعتذار لأسباب عدّة، منها تحفّظ ​دار الإفتاء​ ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ على تكليفه، والطريقة الّتي كلِّف بها، إضافة إلى رفضه استقباله، وأنّه لن يستقبله إلّا إذا كان يريد الإعتذار".

وأوضحت أنّ "دياب لم يطلب موعدًا أساسًا من المفتي حتّى يرفض استقباله"، لافتةً إلى أنّ "في العادة، يلتقي رئيس الحكومة المفتي بعد التأليف، وليس بعد التكليف". وعن موقف المفتي دريان الّذي يلتزم الصمت من كلّ ما يحصل بشأن ​تشكيل الحكومة​، ركّزت المصادر على أنّ "الصمت موقف بحدّ ذاته".