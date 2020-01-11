التلفزيون الإيراني: الطائرة الأوكرانية أُسقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود

أعلن "التلفزيون ال​إيران​ي" نقلًا عن مصدر عسكري، أنّ "الطائرة الأوكرانية الّتي تحطّمت يوم الأربعاء الماضي، أُسقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود".

وكان قد ذكر مصدر مطّلع لوكالة أنباء "فارس" يوم أمس الجمعة، أنّ "السلطات بالبلاد ستعلن السبت سبب كارثة تحطّم طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران".ولفت إلى أنّ "لجنة الأحداث الجويّة الإيرانيّة ستَعقد السبت اجتماعًا بمشاركة خبراء محليّين وأجانب حول القضية".

وكانت قد تحطّمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء 8 كانون الثاني، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أدّت إلى مقتل 176 شخصًا.