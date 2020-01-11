مجلس الأمن يمدد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا من بلجيكا وألمانيا لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر.
ويسمح القرار بإدخال هذه المساعدات الانسانية عبر منفذين حدوديين بدلا من أربعة منافذ. وبالتالي تم إيقاف عملية إدخال المساعدات عبر الحدود الأردنية السورية، والعراقية السورية، لافتا إلى أنه سيتم إدخال المساعدات عبر الحدود التركية السورية فقط من معبري باب السلام وباب الهوى.
هذا وانتهت في 10 كانون الثاني الحالي مدّة هذا التفويض الساري المفعول منذ العام 2014 دون موافقة الحكومة السورية.
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