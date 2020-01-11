BBC: بوينغ تواجه غرامة بأكثر من 5 مليار دولار بسبب 737 ماكس

كشفت شبكة "BBC" الأميركية بأنه هناك جهات تنظيمية في الولايات المتحدة تسعى إلى فرض غرامة بقيمة 5.4 مليار ​دولار​ على شركة بوينغ "لعلمها" بتركيب أجزاء معيبة في طرازها من طائرات الركوب 737 ماكس.

ولفتت إلى ان "هذا التحرك يأتي بعد نشر رسائل داخلية بين موظفي بوينغ أثارت المزيد من التساؤلات حيال عناصر الأمن والسلامة بهذا الطراز".

هذا وتحتل الشركة الأميركية العملاقة لصناعات الطيران بؤرة الاهتمام منذ سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس في حادثين منفصلين، ما أدى إلى مقتل 346 شخصا.

ولا علاقة للغرامة التي أعلنت عنها الهيئة الفيدرالية للطيران المدني بالبرمجيات المشغلة لطراز بوينغ 737 ماكس الذي أشار إليه المحققون في حادثي سقوط طائرتين من نفس الطراز