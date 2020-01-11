وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد عن 79 عاما

نعى البلاط السلطاني في عُمان سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء الجمعة 10 كانون الثاني عن 79 عاما، معلنا "الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة".
يذكر أن السلطان قابوس غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون.
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