خارجية كندا: للسماح لفريق دولي بالدخول إلى إيران والتحقيق بحادثة الطائرة

أكد وزير ​الخارجية الكندية​، فرانسوا فيليب شامباين، أن 57 كنديا هم ​ضحايا​ تحطم الطائرة الأوكرانية في ​إيران​ وليس 63، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مؤسف للغاية".

وأشار الوزير إلى أن ​العالم​ يراقب ما ستقوم به إيران بشأن التحقيقات، معربا عن أمله بعدم عبث إيران في مكان سقوط الطائرة.

وأكد الوزير أنه تم تشكيل مجموعة تنسيق دولية بمشاركة ​بريطانيا​ و​أوكرانيا​ و​السويد​ بشأن هذه الكارثة، مطالبا بـ"السماح لفريق دولي بالدخول إلى إيران، وتفقد مكان وقوع الطائرة للمضي في التحقيقات".

يذكر أن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قالت مساء الجمعة، إنه سيتم السبت الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.