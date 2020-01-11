مجلس الدفاع الأعلى العماني يدعو العائلة المالكة للانعقاد واختيار خليفة للسلطان قابوس

دعا ​مجلس الدفاع الأعلى​ في ​سلطنة عمان​ مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة.

وبحسب ​الدستور​ الصادر في 1996، يحدد السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة بعد وفاته، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد أسرة آل البوسعيدي. وإذا فشل اجتماع الأسرة في الاتفاق على اسم، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين، بمشاركة رؤساء مجلسي ​الدولة​ والشورى والمحكمة العليا، تأكيد خيار السلطان الراحل.

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