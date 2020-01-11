شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول تهالك شبكة الطرق الداخلية بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق الداخلية، وخطة النهوض بمستوى الخدمات للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق التى تربط القرى بعضها البعض لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه القرى.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عددا من القرى الداخلية بالقرى غير مؤهلة للسير عليها، وفى فصل الشتاء تتحول لبرك من المياه، ويستحيل تنقل المواطنين بين القرى المختلفة للحصول على الخدمات، خاصة وأن هناك عدد من القرى لا يوجد بها جميع الخدمات العامة، ويضطر المواطنين للذهاب لقرى مجاورة للحصول عليها، وبسبب المياه يصعب التنقل، وتصبح بعض القرى وكأنها جزر منعزلة.

وأضاف عضو اللجنة، أن منظومة الطرق شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وانعكس هذا بصورة جلية على الطرق الرئيسية والعامة، ولابد ان يكون هناك اهتمام بمنظومة الطرق الداخلية على غرار شبكة الطرق العامة والرئيسية، حتى لا يكون هناك تفاوت فى الخدمات، وذلك فى إطار ترجمة اهتمام الدولة بالمنظومة بشكل عام.

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وطالب طوبيا، وضع جدول زمنى للانتهاء من رصف الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يتم حصرها، وأن يكون هناك أولوية فى التنفيذ على أرض الواقع وفقا للقرى الأكثر احتياجا تضررا بسبب الأوضاع القائمة، شريطة أن يتم الالتزام بالتوقيت الوارد فى الجدول الزمنى المتفق عليه لحل هذه المشكلة جذريا.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.