شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البطالة تتفاقم فى تركيا وتراجع أعداد العاملين بسبب سياسات أوردغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تركيا ارتفاعًا فى معدلات البطالة بنسبة 1.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2018، ليصل إجمالى معدلات البطالة نحو 13.4% وطبقًا لما أعلنه معهد الإحصاء التركي، ارتفعت أرقام البطالة لشهر أكتوبر بمقدار 608 آلاف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليصل عدد العاطلين نحو 4 ملايين و396 ألف شخص.

وارتفعت البطالة فى سن الشباب ما بين 15 - 24 سنة بمعدل 3 % لتصل نحو 24.3 %،فيما انخفضت نسبة العاملين فى أكتوبر 2019 بمقدار 257 ألف شخص، كما انخفض معدل العمالة 1.6 نقطة ليصل إلى 45.9 %.

فى هذه الفترة، انخفض أيضًا عدد العاملين فى القطاع الزراعى بمقدار 270 ألف شخص، وفى القطاع الصناعى بمقدار 30 ألف شخص، وفى قطاع الإنشاء 305 آلاف شخص.

وارتفعت البطالة فى الفئة العمرية 15 - 64 عامًا بمعدل 1.8 نقطة، لتصل إلى 13.7 %. وارتفعت البطالة فى القطاع غير الزراعى بنسبة 2.1 نقطة لتصل إلى 15.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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وانخفض معدل العمالة فى الفئة العمرية نفسها 1.6 نقطة، لتصل إلى 50.5، كما انخفض معدل المشاركة فى القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة لتصل إلى 58.6 %.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية 15 - 24 عامًا بمقدار 3 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وانخفض معدل العمالة بنسبة 25.3 % بنسية 1.9 نقطة ليصل إلى 32.8 %.

ونقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية قوله العدد الحقيقى للعاطلين عن العمل لدينا أكثر من التعداد السكانى لـ95 دولة حول العالم، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل فى بلدنا فى آخر 14 شهرًا نحو 8 ملايين مواطن.

وأوضح أوزتراك أن أرقام معدلات البطاقة المعلنة رسميًا لا تعكس الحقيقة، قائلًا: أعداد العاطلين عن العمل، وفقًا للتقارير الرسمية، تزداد دون توقف فى آخر 16 شهرًا، والأشهر العشرة الأخيرة سجلت معدلات البطالة 4 ملايين عاطل عن العمل، وتوقفت عند ذلك.