إيمورانت أنفست” تزيد رأسمالها بـ40,8 مليار بموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

عقدت شركة “إيمورانت أنفست”، الشركة العقارية المتخصصة في مجال إيجار العقار المهني، والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، الجمعة، ندوة لكشف تفاصيل حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من أجل الزيادة في رأسمالها بمبلغ إجمالي يصل إلى 408 مليون درهم عبر إصدار ما مجموعه 4 ملايين و80 ألف سهم، (40,8 مليار سنتيم).

وتمتم العملية، بناء على إذن الجمعية العامة الاستثنائية التي تم انعقادها بتاريخ 14 نونبر الماضي، حيث تم تحديد القيمة الاسمية للسهم في 54.62 درهما، وسعر الإصدار في 100 درهم.

وحدد بلاغ شركة “إيمورانت أنفست” فترة الاكتتاب في الفترة الممتدة بين 27 و31 يناير الجاري، وهي مخصصة للجمهور مع إلغاء حق أفضلية الاكتتاب.

وكانت شركة IMMORENTE INVEST أعلنت شهر نونبر الماضي أنها أنهت بأزيد من سنة قبل الموعد المحدد، إنجاز برنامجها الاستثماري المتعلق باستثمار 400 مليون درهم التي رفعتها من خلال عملية إدراجها في بورصة الدار البيضاء خلال شهر مايو 2018.

وعقب هذا البرنامج الاستثماري الأول، تزايدت قيمة محفظة IMMORENTE INVEST بنحو 380 مليون درهم لتبلغ 650 مليون درهم. وتتكون هذه المحفظة بنسبة 70 في المائة من المكاتب و30 في المائة من المنشآت الصناعية. كما نوعت محفظة الزبناء المستأجرين لهذه العقارات، والتي أصبحت تضم 16 مقاولة مغربية وأجنبية مرموقة.

Advertisements

وشهر دجنبر الماضي، صادق الجمع العام للشركة على توزيع 6.5 درهم للسهم، وهو ما يعادل عائدا للسهم بنسبة 6.5 في المائة، اعتبارا لسعر إدراج أسهمها في البورصة (100 درهم). وبذلك تكمل الشركة خامس عملية توزيع أرباح بمردودية تفوق 6 في المائة للسهم خلال الفترة ما بين 2015 و2020.

وتم فصل قسيمة الإرباح يوم 25 دجنبر، في حين تم تسديد المبلغ يوم 6 يناير الجاري.

وتعتبر إيمورانت إنفست أول منتوج ادخار في العقار الإيجاري مدرج في البورصة الدار البيضاء، وهي شركة عقارية متخصصة في تأجير العقار المهني. وتتميز قاعدة مساهميها بكونها تضم بين مكوناتها مستثمرين مؤسساتيين وشركات تأمين، والذين يشكلون المجموعة الثابتة من المساهمين في الشركة، بحصة تبلغ 37.4 في المائة من الرأسمال.

وتهدف الشركة إلى توفير مردودية منتظمة لمساهميها من خلال موارد الإيجار التي تجنيها من محفظتها التي تضم مجموعة من الأصول العقارية المتنوعة (مكاتب، منشآت صناعية ومتاجر).

ويوجد ضمن مستأجري ممتلكات الشركة مجموعة من المقاولات المغربية والدولية المهمة، مثل العملاق الصيني هواوي، وفوريسيا – فرع بوجو، وإنجي كونتراكتنج المغرب – فرع المجموعة الصناعية والطاقية من أجل إفريقيا، وفورست ريست الدولية (FRI) – صاحبة حقوق استغلال علامة مكدونالدز بالمغرب، وغيرها.