"الدفاع العماني" يدعو العائلة المالكة لاجتماع يحدد الحاكم

دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.



وأصدر مجلس الدفاع صباح اليوم بيانًا فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} لقد قضت مشيئة الله عز وجل أن تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل، واستنادا لما نصت عليه المادة /6/ السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 /96) وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وهم:الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك

الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي

الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة

اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني

اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني

اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية

اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني

Advertisements

وتنفيذا للمادة (2 / أ) من المرسوم السلطاني رقم (105 /96) في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته.

حفظ الله عمان وشعبها الوفي.





وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن 79 عاما، كم تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، وبيّن أنها "ستستغرق فترة محدودة".

ورحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 شهور قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.

وفي 14 فبراير/شباط 2016 غادر إلى ألمانيا مجددا "لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية"، في رحلة استغرقت نحو شهرين، وعاد في 12 أبريل/نيسان من العام نفسه.