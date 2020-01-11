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شكرا لقرائتكم تويتر يشتعل بتغريدات حزينة واسم "قابوس" الأكثر تداولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ما إن نعى البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن وفاته، حتى امتلأ موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات العمانيين التي عكست مشاعر الحزن بعد هذا الخبر.
وأصبح وسم #قابوس_بن_سعيد الأكثر انتشارا على موقع التواصل.
وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر قد أعلنا وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت.
كما أكد ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
كذلك دعا مجلس الدفاع العماني، فجر السبت، لمجلس العائلة المالكة لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
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