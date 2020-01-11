مجلس الدفاع العماني يعلن اجتماع الأسرة الحاكمة لإختيار خليفة السلطان قابوس





أعلن مجلس الدفاع العماني، فجر اليوم السبت، في أول إجراء له بعد وفاة السلطان قابوس، انعقاده في جلسة مفتوحة، حيث دعا مجلس الأسرة الحاكمة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.

وكان ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية منذ توليه السلطة في انقلاب غير دموي عام 1970 بمساعدة بريطانيا، ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.