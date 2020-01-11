شكرا لقرائتكم خبر عن 19 وزيرا ومحافظا يشاركون بجلسة استماع بالبرلمان حول مشكلات التعديات على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع يوم الخميس القادم، للاستماع لآراء الوزراء والمحافظين والمختصين وذوى الخبرة، بشأن مناقشة الإشكاليات والمعوقات المتراكمة لحل ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المنظمة لتقنين أوضاع واضعى اليد آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنفذ لأحكامه، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك لمناقشة أربعة مشروعات قوانين محالة إلى اللجنة لتعديل القانون المشار إليه.

وأوضحت لجنة الإدارة المحلية، أنها عقدت (32) اجتماعاً بعدد ساعات عمل (80) ساعة تقريباً لتقييم الأثر التشريعى لهذا القانون لتحقيق مستهدفاته وفلسفته من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعي.

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وكشفت اللجنة أنها وجهت الدعوة لعدد 8 وزراء، وهو ( وزير التنمية المحلية، وزير شئون المجالس النيابية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الموارد المائية والري، وزير المالية، وزير العدل، وزير الأوقاف)، كما تم دعوة كل من محافظى المحافظات الآتية: (البحيرة – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – المنيا – الإسكندرية – الجيزة – السويس – الشرقية – المنوفية – مطروح)، وسكرتيرى عموم مساعدى ذات المحافظات.

كما وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدعوة لسكرتيرى عموم المحافظات الآتية: (القليوبية – القاهرة – بورسعيد – دمياط – أسوان – الأقصر – البحر الأحمر – قنا – الإسماعيلية – الوادى الجديد – الغربية – كفر الشيخ – شمال سيناء – جنوب سيناء– سوهاج).

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم تسليم مدرسة عزبة صقر الابتدائية من وزارة التضامن إلى وزارة التربية والتعليم بالرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسليمها.