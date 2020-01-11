شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على شكاوى المواطنين للكهرباء عبر رقم 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد التقرير الحكومي المقدم من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، حجم الشكاوى التي تلقتها الأليات المختلفة من الجمهور، وفي مقدمتها المركز المُخصص لبلاغات المواطنين عبر الرقم السريع (121) على مدار 39 شهر خلال الفترة من 21 أغسطس 2016 حتى 17 نوفمبر 2019، كاشفا عن الانتهاء وإغلاق (99.97%) من الشكاوى الواردة بإجمالي 7.42 مليون شكوى مقابل ألفين و219 مكالمة كانت محل الدراسة بنسبة (0.03%) حتى نوفمبر الماضي.

وفي هذا الصدد، ترصد المذكرة الحكومية المٌقدمة من وزير الكهرباء طبيعة البلاغات التي تلاقها مركز شكاوى المواطنين (121) علي النحو الاتي:

1- بلاغات فنية وقدرت بنحو 4 ملايين و257 ألفا و301 مكالمة.

2- الشكاوى التجارية وقدرت بـ 282 ألفا و470 مكالمة.

3- إبلاغ عن القراءات وقدرت بـ 295 ألفا و209 مكالمة.

4- 18 ألفا و927 مكالمة تلقاها مركز شكاوى الجمهور بشأن الإبلاغ عن سرقات.

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5- 100422 مكالمة إبلاغ عن أعمدة إنارة.

6- 15 ألف و453 مكالمة بشأن الاستعلام عن متأخرات.

7- 559 مكالمة بشأن حساب الفاتورة، و25 ألفا و660 مكالمة (شكوى من مسئول)

8- 842 ألفا و 476 مكالمة تعلقت باستفسارات.

9- 33 ألفا و926 مكالمة عبارة عن بلاغات فنية تم الانتهاء منها بمعرفة شركة التوزيع دون تسجيلها على النظام.

10- مليون و554 ألفا و304 ملايين مكالمة بدون بلاغ تباينت ما بين المعاكسات والأرقام الخطأ