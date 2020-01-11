شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء اختفاء عدد من الأحزاب عن الشارع المصرى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك أسباب عديدة أدت إلى اختفاء العديد من الأحزاب عن الشارع، مشيرا إلى أن السبب الأول هو أن الأحزاب دورها منحسر فى أداء أدوار تطوعية وخدمية ولم تتابع الأحداث التى يشهدها الإقليم أو تشهدها مصر، وهو ما أثر بشكل كبير على تواجدها فى الشارع وتأثيرها على المواطنين ودفع كثير منها إلى الاختفاء حيث أصبح بعضها مجرد اسم فى ورقة بلجنة شؤون الأحزاب دون أن يكون له أى تواجد على الأرض.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن جزء من مهام الأحزاب أن تتفاعل مع الجماهير ومن مهامها أن تؤيد وتدعم وتعارض وتتحفظ على بعض المواقف سواء داخل مصر أو خارجها .

Advertisements

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن اختفاء بعض الأحزاب سببه الثانى هو معاناة تلك الأحزاب من عدم وجود رؤية وتخطيط مباشر ، ولافتا إلى أن السبب الثالث هو انتظار تلك الأحزاب لسياسات رد الفعل وبناء عليه اكتفت تلك الأحزاب بالصحف والمواقع الإلكترونية للحديث حول بعض الأحداث دون أن تتفاعل مع التطورات الجارية فى مصر أو فى الإقليم بصورة أو بأخرى .

وفى وقت سابق قال الدكتور طه على، الباحث السياسي، إن غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية، تسبب في اختفاء العديد من الأحزاب السياسية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، حيث يعد غياب برامج الأحزاب من أهم الأسباب لتراجع دور الأحزاب فى الشارع السياسى حيث يترتب على ذلك عدم اقتناع الشباب بها فلا يلتحق بها أحد، حتى أننا نجد بعض الأحزاب ليس لها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى ما يجعل الشباب ينصرف عنها إلى الصفحات الخارجية على الشرعية والتى تنتمى إلى أصحاب المخططات الهدامة بأمن الوطن.