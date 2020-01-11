البلاط السلطاني يعلن ​موعد تشييع جنازة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
أعلنت سلطنة عمان، أن مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد ستقام صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
كان ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة، بعد أن وفاته المنية مساء اليوم الجمعة,
وولد السلطان قابوس بن سعيد في 18 نوفمبر 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وهو نجل سعيد بن تيمور الوحيد، وهو ثامن سلاطين أسرة البوسعيد.
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