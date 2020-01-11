إخماد حريق مروع بمخزن خردة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أخمدت الحماية المدنية بمدينة الحامول في كفر الشيخ، اليوم السبت، حريقا هائلا في مخزن خردة وبلاستيك، ومتعلقاتهما، داخل أحد المنازل، في شارع المسجد الكبير بمدينة الحامول، ما أدى إلى إصابة شخصين بالأختناق نتيجة استنشاقهم الأدخنة الناتجة عن الحريق.

تلقى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغًا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بنشوب حريق مروع في مخزن خردة، وبلاستيك، وزيوت قديمة، كائن بمنزل من مكون من طابقين بشارع المسجد الكبير، دون معرفة أسباب الحريق.

انتقلت قوة من الشرطة على رأسهم العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد عمرو عوض، رئيس مباحث المركز، وقوة من الشرطة، لمعاينة الحريق، فيما أنتقلت عددًا من سيارات الإطفاء، و4 سيارات إسعاف، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من التعامل مع الحريق، على مدار 8 ساعات متتالية.