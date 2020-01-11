كندا تؤكد رغبتها في إجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (د ب أ):
أكد وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسو ا فيليب شامبين على مطالب بلاده بإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران والذي أسفر عن مقتل 57 مواطنا كنديا على الأقل.
ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن شامبين قوله إن "العالم يتابع (الموقف).. العالم يريد إجابات".
وقال شامبين إن إيران وافقت حتى الآن على منح تأشيرتين لمسؤولين كنديين للدخول إلى البلاد، مشيرا إلى انتظار مزيد من التأشيرات للسماح لمسؤولين كنديين موجودين في تركيا حاليا بدخول إيران.
وأوضح أن عدد الضحايا الكنديين الذين سقطوا جراء حادث التحطم بلغ 57 كنديا، ليعدل بذلك حصيلة سابقة أشارت إلى أن عدد الضحايا هو 63 كنديا.
وشكلت كندا فريق عمل لمساعدة أسر الضحايا.
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