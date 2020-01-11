​"ليلة الامتحان".. وزير التعليم ينشر فيديو مبسط لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في أداء امتحان اللغة العربية، صباح اليوم السبت.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديوجرافيك مبسط لطلاب المرحلة الثانوية (نظام التقييم المعدل) لتوضيح الإجابات لأسئلة متكررة فيما يتعلق بالامتحانات الإلكترونية.

يؤدي الامتحان أكثر من مليون طالب، وذلك في إطار امتحانات نصف العام للسنة الدراسية 2019 / 2020، في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب الصف الأول الامتحان ورقيًا، في الفترة المسائية بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان على "التابلت" في الفترة الصباحية.

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ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير الجاري للصف الأول الثانوي ويوم 22 يناير للصف الثاني الثانوي.

وأكدت الوزارة أن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.