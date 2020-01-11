اخبار العالم

عمان.. دعوة للعائلة المالكة لاختيار خلف السلطان قابوس بن سعيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية

الحكم، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر بن تيمور يناهز 79 عامًا.

وكانت وكالة الأنباء العمانية، قد أعلنت الحداد في البلاد 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.

وإليكم نص البيان بالكامل..

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان.. دعوة للعائلة المالكة لاختيار خلف السلطان قابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا