عمان.. دعوة للعائلة المالكة لاختيار خلف السلطان قابوس بن سعيد



دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية

الحكم، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر بن تيمور يناهز 79 عامًا.

وكانت وكالة الأنباء العمانية، قد أعلنت الحداد في البلاد 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.

وإليكم نص البيان بالكامل..

