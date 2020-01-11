عمان.. دعوة للعائلة المالكة لاختيار خلف السلطان قابوس بن سعيد

الحكم، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر بن تيمور يناهز 79 عامًا.
دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية
وكانت وكالة الأنباء العمانية، قد أعلنت الحداد في البلاد 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يومًا.
وإليكم نص البيان بالكامل..
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