كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة قابوس بن سعيد.. مجلس الدفاع يدعوا لاجتماع للعائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان عن دعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

ويحق لـ85 شخصا أن يخلفه في الحكم، وفي حال عدم اتفاقهم سوف يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته، حيث أنه لم يفصح عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.