كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطان قابوس يحتل "تريند تويتر" في مصر بعد إعلان وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل السلطان قابوس بن سعيد، صدارة "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر، عقب الإعلان عن وفاته بدقائق قليلة.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

يُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، وهو سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.