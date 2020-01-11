كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة السلطان قابوس بن سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

يُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.