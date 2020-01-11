بعد 4 سنوات من إغلاقه.. مصر تفتتح المعبد اليهودي

السبت 11 يناير 2020

افتتح خالد العناني، وزير الآثار والسياحة المصري، وكبار المسؤولين عن السياحة، الجمعة، المعبد اليهودي بمحافظة الإسكندرية، على مسافة نحو 200 كيلومتر شمال القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم بالمعبد.



ويعد المعبد اليهودي الكائن بمنطقة شارع النبي دانيال، أحد أهم المباني الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية، ويطلق عليه معبد "الياهو هانبي"، يسع 700 مصلٍ، وقد أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية في عام 1881 ميلادية، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفراً من الأسفار اليهودية أي 63 نسخة قديمة من التوراة، وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى.

وأكد العناني في تصريحات صحفية، أن افتتاح معبد الياهو هنابي بالإسكندرية بعد مشروع ترميمه وتطويره يبعث برسالة للعالم بأن الحكومة المصرية تهتم بالتراث المصري من كل الفترات التاريخية التي تعاقبت على مصر.

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وأضاف: "افتتاح المعبد اليهودي يكرس لحق إقامة الشعائر الدينية بحرية في كافة ارجاء مصر"، مشيرا إلى تفرد مصر بين دول العالم لضمها آثار حضارات متشابكة ومتكاملة.

وكان المعبد تعرض لانهيار في جزء منه بسبب الأمطار والنوات، وتم إغلاقه مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

والمعبد اليهودي أو (معبد الياهو هنبي) يعود تاريخه لعام 1354، وتعرض للقصف خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر، عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد علي باشا.

وأخيراً انتهت الشركتان أوراسكوم والمقاولون العرب المكلفتان من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري ممولة من الحكومة المصرية.