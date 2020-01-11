تفاصيل جديدة في مقتل "سليماني".. العراق تحتجر المتورطين في تسريب معلومات عن تحركه.. وترامب يكشف مخطط الهجوم على 4 سفارات

احتجزت السلطات العراقية 3 أشخاص يعملون في مطار بغداد الدولي، للاشتباه في قيامهم بتسريب معلومات دقيقة عن تحركات قاسم سليماني إلى الأمريكيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين، لم تكشف عن هويتهما بسبب مخاوف أمنية، قولهما، إن المحتجزين الثلاثة مواطنون عراقيون.

وذكرت الشبكة، أن السلطات العراقية بدأت تحقيقا في ملابسات الضربة الأمريكية التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

وأضافت أن المحققون يتابعون ما يشتبه في أنه "شبكة تجسس" يُعتقد أنها سربت معلومات وتفاصيل عن تحركات سليماني إلى الأمريكيين.

وأشارت إلى أن المحققين العراقيين يعتقدون أن المعلومات المشتبه في تسريبها كانت أساسية للعملية الأمريكية التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس وحدات الحشد الشعبي.

وكشفت الشبكة أن التحقيق، الذي يرأسه فالح الفياض، مستشار الأمن القومي العراقي، يركز على استجواب أفراد الأمن في مطار بغداد الدولي، حيث وقع الهجوم.

وأوضحت الشبكة وفقا لمصادرها أن تحقيقا موازيا تجريه السلطات السورية في مطار دمشق الدولي، لأن سليماني كان قد وصل إلى مطار بغداد قادما من دمشق، لافتة إلى أن المحققين العراقيين والسوريين يتواصلون مع بعضهم البعض.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر الجمعة، 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

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وردا على عملية الاغتيال، شنت إيران هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"الحرير" في أربيل، حيث تتواجد قوات أمريكية.

مخطط سليماني قبل مقتله

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكانت تهدف إلى مهاجمة 4 سفارات أمريكية، عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري قاسم سليماني.

وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية: "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد".

المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أثناء تقديمه العزاء في قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن قاسم سليماني، كان يخطط لتفجير إحدى السفارات الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين: "قمنا بقتل شخص قتل عددا من الأمريكيين والكثير من الناس، لقد قمنا بتصفية وحش. كان يجب أن نقوم بذلك منذ فترة طويلة. قمنا بذلك لأنهم كانوا يريدون تفجير إحدى سفاراتنا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.