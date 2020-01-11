شكرا لقرائتكم خبر عن "دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج لمصر بالخارج".. ملف يفتحه البرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع لجنة السياحة والطيران المدنى فى اجتماع لها غدا الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقى، ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازى، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

كما تعقد اللجنة اجتماع آخر لها، لاستمرار متابعة ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، بشأن قيام الوزارات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه سياحة الغوص والتى آثارها ممثلى غرفة الغوص والمعنيين بسياحة الغوص فى هذا الاجتماع وموافاة اللجنة بنتائج هذه الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها.

ويذكر أنه فى إبريل 2018، استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى ثانى طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران والقادمة من العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد قرار استئناف الحركة الجوية عقب توقفها لأكثر من عامين.

وشكلت سلطات المطار، فرقا متخصصة من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران وضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وسلطات الجمارك والحجر الصحي، لاستقبال الركاب القادمين وتقديم كافة الخدمات لهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم.