البحرية الاسبانية في سبتة تنقذ “حراكة” مغاربة.. أحدهم كان على وشك الهلاك بسبب البرودة

تمكنت البحرية الإسبانية بسبتة، الخميس الماضي، من إنقاذ 6 مهاجرين مغاربة كانو على متن قارب مطاطي متوجه نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، أحدهم كان في حالة صحية خطيرة، بسبب انخفاظ درجة حرارة جسمه، ما استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى المحلي بسبتة.

وبحسب موقع elfaro الإسباني، فإن عناصر البحرية اكتشفت وجود قارب مطاطي، حوالي الساعة 10 ليلا على بعد ميلين تقريبا من ميناء المدينة، قبل أن يتم اعتراضه داخل البحر، ونقل ركابه إلى الميناء لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المحاولة تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية العام الجديد.