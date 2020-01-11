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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات ضد قوات التحالف بالعراق
السبت 11 يناير 2020
أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الهجمات التي تشنها إيران ومليشياتها ضد قوات التحالف بالعراق، مؤكدا أن المنطقة لا تتحمل نزاعًا عسكريًا.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "ندين الهجمات ضد قوات التحالف الدولي بالعراق وملتزمون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف: "المنطقة العربية لا تتحمل نزاعًا عسكريًا ونحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس"، داعيا الأخيرة إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أيضا أن الاتحاد سيواصل دعم العراق عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا حفاظًا على استقراره.
وفيما يتعلق بسقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، أشار بوريل إلى أن جميع الاحتمالات واردة.
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