شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعلن الحداد وتعطيل العمل 3 أيام لوفاة السلطان قابوس والان مع التفاصيل

عمان تعلن الحداد وتعطيل العمل 3 أيام لوفاة السلطان قابوس السبت 11 يناير 2020 أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

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