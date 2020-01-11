الجيش الليبي يعلن السيطرة على جزيرة الفحم بالكامل

السبت 11 يناير 2020

سيطر الجيش الليبي، الجمعة، على جزيرة الفحم في مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وسط تواصل تقدمه باتجاه محور أبوسليم.



ونشرت الكتيبة 82 مشاة التابعة للجيش مقطع فيديو يوضح السيطرة بالكامل على الجزيرة، حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش ومليشيات ومرتزقة بمنطقة أبوسليم، حسمها الجيش سريعا.

وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة" بيانا جاء فيه أن الجيش الليبي كبد مليشيات السراج مزيدا من الخسائر خلال السيطرة على الجزيرة.

ووجه رئيس أركان القوات البحرية مصلحة الموانئ والنقل البحري بمنع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراتة والخمس، محذرا من أنها ربما تصبح هدفا مشروعا للقوات.

وأسقط الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، طائرة تركية مسيرة فوق منطقة العمليات بالعاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية متطابقة باللواء التاسع مشاة بالجيش الليبي إسقاط الدفاعات الأرضية لطائرة تركية مسيرة فوق منطقة العمليات بطرابلس.

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أوضح المصدر أن القوات أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق منطقة أبوسليم التي تتوغل فيها قوات الجيش الليبي إبان رصدها لتحركاتهم وقبل استهدافها لتمركزات القوات الليبية.

وكانت وحدات الجيش سيطرت في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، على عدة مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة، كما أكدت محاصرة الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها.

ودخلت قوات الجيش الليبي، الخميس، إلى حي أبوسليم أكبر أحياء العاصمة طرابلس، وشنت هجوما على تمركزات الميليشيات جنوب الحي.

وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن فرض الحظر الجوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس.

لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على العاصمة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

وتنخرط تركيا في دعم الميليشيات في طرابلس منذ 2011 بالمال والسلاح، وبدأت في تجنيد وإرسال مرتزقة سوريين للقتال في صفوف ميليشيات السراج، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصوت مجلس النواب الليبي بالإجماع السبت الماضي، على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة حكومة فايز السراج، لمواجهة التدخل التركي، وقطع العلاقات مع تركيا، وذلك على خلفية تدخلها في الشؤون الليبية.