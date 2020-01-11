شكرا لقرائتكم خبر عن «مثيرة للحزن».. ماذا قال «ترامب» عن أزمة «هاري وميجان»؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب لشبكة تلفزيون فوكس نيوز الجمعة: "أعتقد أن هذا أمر محزن".
وأوضح ترامب أن موقف الملكة إليزابيث هو أكثر ما يثير حزنه، "فهي امرأة عظيمة" على حد قوله.
وأضاف ترامب أن الملكة لم ترتكب خطأ على الإطلاق، و"كان عهدها بلا شائبة".
وذكر ترامب أنه لا يرغب في الحديث عن هذا الشأن بالتفصيل، قائلا: "أنا لا أحمل للملكة إلا الاحترام".
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