شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب بكشف ملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

طالبت الحكومة الألمانية نظام ملالي طهران أمس الجمعة، بكشف شامل عن ملابسات حادثة تحطم طائرة أوكرانية، بعدما رجحت أنباء عن أن الانفجار تم بواسطة صاروخ إيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الجمعة في برلين: «لا تتوفر لدينا معلومات عن السبب المحتمل لسقوط الطائرة»، في وقت أشارت الحكومتان البريطانية والكندية -بحسب بياناتيهما- لمعلومات تكشف أن سبب سقوط الطائرة هو تعرضها لقصف بواسطة صاروخ إيراني، وترجح الولايات المتحدة هذه النظرية أيضا، وعلى المستوى الرسمي، فإن التحقيق في معرفة أسباب سقوط الطائرة لا يزال مستمرا.

وقال زايبرت: يتعين بذل كافة الجهود لكشف ملابسات هذه المأساة المفزعة، مرحبا بإعلان إيران إشراك خبراء من دول أخرى في التحقيق.

وذكر المتحدث أن ألمانيا تعرض مشاركة خبراء ألمانيين في التحقيقات إذا رغبت إيران في ذلك.

» هجوم إيراني

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وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء قرب مطار طهران يحتمل أن تكون تعرضت لصاروخ إيراني.

ورجح موظفون بالإدارة الأمريكية هذا الاحتمال بشدة، وفقا لما ذكرته محطة سي بي إس التلفزيونية أمس نقلا عن مصادر لم ترغب في ذكر اسمها.

وقالت مجلة «نيوزويك» الإخبارية الأمريكية نقلا عن موظفين بالبنتاغون: إن الحادث وقع خطأ.

وأضافت: إن الاعتقاد بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية ربما كانت نشطة، بعد أن أطلقت عدة صواريخ إيرانية ليلة الأربعاء على قواعد عسكرية يستخدمها الجنود الأمريكيون في العراق.

وترفض إيران التكهنات بشأن إطلاق صاروخ على الطائرة الأوكرانية، وأدى الحادث إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة.