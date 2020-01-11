شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض مناقشة خروج قواتها مع عبدالمهدي والان نبدء بالتفاصيل
وفي بيان لمكتبه، بحسب نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، أشار عبدالمهدي في مكالمة هاتفية مع بومبيو إلى أنه يدعم مطالب البرلمان لسحب القوات الأمريكية في أعقاب مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في غارة جوية أمريكية في بغداد الجمعة قبل الماضية.
وأصدر البرلمان العراقي في جلسة عقدها الأحد الماضي قرارا بموافقة أغلبية الحضور، طالب فيه الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية ومنعها من استخدام الأجواء لأي سبب.
وفيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن هذا من اختصاص الحكومة وهي المخولة، ويمكن للحكومة العراقية إخطار الجانب الأمريكي بإلغائها ويتم وضع جدول زمني لها.
من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قرار البرلمان العراقي بفرض عقوبات على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، وقال: إذا غادرت قواتنا فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة القاعدة الجوية هناك.
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