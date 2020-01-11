اخبار العالم

واشنطن ترفض مناقشة خروج قواتها مع عبدالمهدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض مناقشة خروج قواتها مع عبدالمهدي والان نبدء بالتفاصيل

رفضت واشنطن أمس الجمعة طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إرسال مسؤولين إلى العراق؛ للتوصل إلى آلية لسحب القوات الأمريكية من بلاده، مشددة على أن لقاء سيتطرق فقط لمناقشة الالتزام بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وفي بيان لمكتبه، بحسب نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، أشار عبدالمهدي في مكالمة هاتفية مع بومبيو إلى أنه يدعم مطالب البرلمان لسحب القوات الأمريكية في أعقاب مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في غارة جوية أمريكية في بغداد الجمعة قبل الماضية.

وأصدر البرلمان العراقي في جلسة عقدها الأحد الماضي قرارا بموافقة أغلبية الحضور، طالب فيه الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية ومنعها من استخدام الأجواء لأي سبب.

وفيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن هذا من اختصاص الحكومة وهي المخولة، ويمكن للحكومة العراقية إخطار الجانب الأمريكي بإلغائها ويتم وضع جدول زمني لها.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قرار البرلمان العراقي بفرض عقوبات على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، وقال: إذا غادرت قواتنا فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة القاعدة الجوية هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ترفض مناقشة خروج قواتها مع عبدالمهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا