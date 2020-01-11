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بريطانيا تطلب تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي.. فما رد واشنطن؟

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة إن طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أمريكي كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني "غير ملائم تماما".

وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان إن "استخدام معاهدة لتبادل المجرمين في محاولة لإعادة زوجة دبلوماسي سابق بالقوة سيمثل سابقة مثيرة للقلق جدا".

وكانت الداخلية البريطانية، قالت إن بريطانيا أرسلت طلبا لتسلم زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت البلاد العام الماضي بعد حادث تصادم مروري أسفر عن قتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: "بعد قرار الاتهام الذي أعلنته هيئة الادعاء أرسلت وزارة الداخلية طلبا للولايات المتحدة لتسليم آن ساكولاس بتهمة التسبب بموت شخص نتيجة القيادة المتهورة".

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