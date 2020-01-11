شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي.. فما رد واشنطن؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان إن "استخدام معاهدة لتبادل المجرمين في محاولة لإعادة زوجة دبلوماسي سابق بالقوة سيمثل سابقة مثيرة للقلق جدا".
وكانت الداخلية البريطانية، قالت إن بريطانيا أرسلت طلبا لتسلم زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت البلاد العام الماضي بعد حادث تصادم مروري أسفر عن قتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.
وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان: "بعد قرار الاتهام الذي أعلنته هيئة الادعاء أرسلت وزارة الداخلية طلبا للولايات المتحدة لتسليم آن ساكولاس بتهمة التسبب بموت شخص نتيجة القيادة المتهورة".
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