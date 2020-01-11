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أمريكا تفرض عقوبات على الصناعات الإيرانية

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية، وتشمل تلك العقوبات مصنعي الحديد والصلب، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخى الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف منوشين في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات تستهدف أيضا قطاعات التشييد والمنسوجات والتعدين، إلى جانب 17 شركة ومؤسسة لصناعة الصلب في إيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منوشين قوله: إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على 8 من كبار المسؤولين الإيرانيين، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى وقف الأنشطة الإرهابية لإيران.

من ناحيته قال بومبيو: إن العقوبات تشمل شخصيات مقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

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إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن استعداد بلاده لتقديم «دعمنا ومساعدتنا في التحقيق الجاري»، بشأن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة رقم 752 عقب إقلاعها من العاصة الإيرانية طهران.

ولقي ركاب الطائرة البوينج طراز 737 البالغ عددهم 176 شخصا، حتفهم جميعا، عندما تحطمت في أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف في أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام، أن صاروخين إيرانيين أسقطا الطائرة.

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