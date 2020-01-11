شكرا لقرائتكم خبر عن قوة بحرية يابانية إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة أن قوة الدفاع الذاتي البحرية أرسلت مدمرة وطائرات للقيام بدوريات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وتهدف المهمة -التي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي- للمساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية في المسارات البحرية في المنطقة، وسط التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع، بحسب وكالة «كيودو» للأنباء اليابانية.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اليابانية في وقت لاحق الجمعة أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيقوم بجولة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط، كما كان مخططا له في ظل تراجع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي: إن آبي من المقرر أن يزور المملكة والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اعتبارا من اليوم السبت.

وشهد الخليج العربي هجمات على ناقلات نفط العام الماضي، من بينها اثنتان سعوديتان وثالثة يابانية إضافة إلى مهاجمة منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو السعودية». كما شنت إيران هجوما صاروخيا الأربعاء على قاعدتين أمريكيتين في العراق؛ ردا على قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني قائد ما يسمى «فيلق القدس» بالحرس الإرهابي في هجوم جوي الجمعة قبل الماضي.