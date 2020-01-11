شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشكو إيران رسميا إلى مجلس الأمن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العراق شكوى رسمية أمس الجمعة ضد نظام طهران في مجلس الأمن الدولي، تتهمه بانتهاك سيادته، ومبادئ حسن الجوار، فيما ندد السيستاني المرجعية الدينية بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق.

وقالت رسالة الشكوى العراقية: قصف الأراضي العراقية بحجة دفاع إيران عن نفسها مرفوض، مشددة على شجب بغداد إقحام البلاد في أي صراعات إقليمية أو دولية.

من جانبه، قال السيستاني: إن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق، وإنه لا ينبغي السماح للقوى الخارجية بتحديد مصير البلد.

أحمد الصافي معتمد المرجعية العراقية العليا أمام آلاف من مصلي «الجمعة» في محافظة كربلاء، وصف الصراع الإيراني الأمريكي في العراق بأنه انتهاك للسيادة واعتداء خطير، وقال: إن ما وقع في الأيام الأخيرة هي اعتداءات خطيرة واعتداءات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف من السلطات في مواجهتها، وكفى الشعب ما عاناه من شدائد طوال عقود من الزمن.

وأشار إلى أن ما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة، والمطلوب من الجميع أن يفكروا مليا فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتم وضع حد لها، وأضاف: من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤوننا. وشنت إيران هجوما صاروخيا الأربعاء على قاعدتين أمريكيتين بالعراق ردا على قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في هجوم جوي الجمعة قبل الماضية.