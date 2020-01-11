تحليق امريكي كثيف فوق بعض مناطق بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بان بعض مناطق بغداد شهدت تحليقا امريكيا كثيفا. وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مناطق غرب العاصمة ومطار بغداد الدولي شهدت تحليقا كثيفا لمروحيات اميركية، دون معرفة الاسباب". ورجح المصدر ان "التحليق جاء لتامين وصول قائد عسكري اجنبي".

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