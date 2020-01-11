وفاة قابوس بن سعيد سلطان عمان عن 79 عاما

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كم تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

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وطوال فترة حكمه التي استمرت قرابة نصف قرن نجح السلطان قابوس في بناء دولة عصرية، حيث نقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى دولة المؤسسات والقانون، فأسس السلطة التنفيذية للدولة، وأصدر النظام الأساسي للحكم (الدستور)، واهتم بالحياة البرلمانية وتطوير مؤسساتها وتوسيع صلاحياتها.





وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، وبيّن أنها "ستستغرق فترة محدودة".

ورحلة بلجيكا العلاجية كانت الثالثة للسلطان قابوس منذ عام 2014، حيث سبق أن غادر بلاده إلى ألمانيا 9 يوليو/تموز 2014 لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وقضى بها نحو 8 شهور قبل أن يعود للسلطنة في 23 مارس/آذار 2015.

وفي 14 فبراير/شباط 2016، غادر إلى ألمانيا مجددا "لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية"، في رحلة استغرقت نحو شهرين، وعاد في 12 أبريل/نيسان من العام نفسه.