- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2020/1/11 03:37 ص بتوقيت أبوظبي
موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران - أ.ف.ب
قال وزير الخارجية الكندية فرانسوا فيليب، السبت، إن بلاده تعمل في الوقت الراهن على توفير الدعم لكل من تأثر بحادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.
وأوضح وزير الخارجية الكندي، خلال مؤتمر صحفي، أن حكومته ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة وكشف حقيقة الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا منهم 57 كنديا.
وأكد فرانسوا فيليب أن المجتمع الدولي يريد معرفة حقيقة ما حدث للطائرة الأوكرانية المنكوبة، لتحقيق العدالة، وهو أولوية قصوى.
وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران.
وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا: كشف حقيقة الطائرة المنكوبة في إيران أولويتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.