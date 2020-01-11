عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: إيران خططت لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتل سليماني

السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطيط إيران لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل عملية استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.



وقال ترامب إن إيران استهدفت على الأرجح سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكانت تهدف لمهاجمة 4 سفارات بعد مقتل سليماني.

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وأضاف ترامب، في مقتطفات من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية : "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد. يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".

وقُتل سليماني في هجوم أمريكي ببغداد الجمعة الماضية مع أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعي العراقي.

وتشهد المنطقة توترا، عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية الأربعاء قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.