شكرا لقرائتكم حظر دخول أميركا يعود.. دولتان جديدتان على القائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحضر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرارا جديدا، يوسع من قرار "حظر السفر" المفروض على بعض الدول إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحافية عالمية.

في التفاصيل، ينوي البيت الأبيض أن يوسع قرار حظر السفر ليشمل مزيدا من الدول، نقلت وكالة أسوشيتيد برس الأميركية عن 4 مصادر مختلفة في البيت الأبيض، تأكيدهم أن قرار الحظر الجديد قيد الدراسة وقد يعلن عنه في وقت لاحق.

وأطلعت الوكالة على وثيقة تضع فيها الولايات المتحدة الدول التي ستتأثر بقرار حظر السفر، حيث أكد مصدران صحة تلك الوثيقة، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.

وقالا إن القرار سيتضمن عددا من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي في يناير/كانون الثاني 2017، فيما ستغيب دول أخرى مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضي واسعة.

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دولتان جديدتان

كما من المقرر أن يتضمن قرار "حظر السفر" 5 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، ولكن قرر ترمب أن يضم إلى جانب تلك الدول دولتين جديدتين وهما: فنزويلا وكوريا الشمالية.

بالمقابل، رفض البيت الأبيض الرد أو تأكيد صحة تلك التقارير أو الوثائق.

ورجحت مصادر أن يتم إعلان القرار بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017.

يذكر أن ترمب كان أصدر قرارا سابقا عام 2017، أثار به جدلا واسعا واحتجاجات حاشدة في ولايات أميركية عديدة، حيث اعتبره البعض "حظراً للمسلمين".