زيارة عاجلة لميركل إلى روسيا.. وأزمات الشرق الأوسط والصراع الأميركي الإيراني على طاولة المفاوضات



تزور المستشار الألمانية أنجيلا ميركل موسكو، اليوم السبت، في زيارة عمل عاجلة يرافقها فيها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لبحث، الأزمة الليبية والوضع في الشرق الأوسط في ضوء تفاقم التوتر بين طهران وواشنطن، والتسوية في أوكرانيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأفاد الكرملين سابقا بأن الطرفين يخططان لبحث القضايا الملحة من الأجندة الدولية، بما فيها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد الضربة الجوية الأمريكية في مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في 3 يناير.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفجن زايبرت، أن هذه الزيارة كانت معدة منذ مطلع أواخر ديسمبر الماضي، أي قبل وقت طويل من اغتيال سليماني. مع ذلك، لم يستبعد زايبرت إمكانية أن تتناول المحادثات بين ميركل وبوتين موضوع الأزمة الإيرانية الأمريكية.

من جانبه، ذكر الكرملين أن بحث الطرفين التسوية في أوكرانيا سيتم في سياق تطبيق "مجموعة الإجراءات" المتفق عليها في العاصمة البيلاروسية مينسك، في 2015، والاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء قمة "النورماندي" الأخيرة.