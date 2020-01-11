الجيش الجزائري: قضينا على إرهابيين خطيرين شمال البلاد

أعلنت ​وزارة الدفاع الجزائرية​، في بيان لها، أنه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين خطيرين اثنين، إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية التابعة لمدينة جيجل"، مشيرة الى ان "العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وثلاثة مخازن مملوءة، ومنظارين ليليين ومعدات أخرى".

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