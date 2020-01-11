القبض على إيراني كان يحمل سكاكين وفأس بالقرب من منتجع ترامب بولاية فلوريدا

اعلنت الشرطة ب​ولاية فلوريدا​ الأميركية إنها ألقت القبض على رجل مسلح بعدد من السكاكين على جسر شمال منتجع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "مار لاغو".

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه مواطن ايراني. ولم يكن لدى الرجل أي عنوان معروف وتم احتجازه على جسر فلاغلر التذكاري.