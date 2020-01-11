اعلنت الشرطة بولاية فلوريدا الأميركية إنها ألقت القبض على رجل مسلح بعدد من السكاكين على جسر شمال منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "مار لاغو".
وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه مواطن ايراني. ولم يكن لدى الرجل أي عنوان معروف وتم احتجازه على جسر فلاغلر التذكاري.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على إيراني كان يحمل سكاكين وفأس بالقرب من منتجع ترامب بولاية فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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